Unicef noemt Nederlands kinderpardon een 'wassen neus'

In 2016 ging het om 96 tot 99 procent van alle aanvragen, ondanks dat deze kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn.

Dat pardon is bedoeld voor kinderen die nog geen verblijfsstatus hebben, maar wel al langer dan vijf jaar hier zijn. Die kinderen zijn dan zo geworteld dat terugsturen niet juist is, zo is de gedachte erachter.

Ook signaleren de twee organisaties het probleem dat concrete cijfers ontbreken over kwetsbare groepen kinderen, zoals mishandelde kinderen. Cijfers maken duidelijk of hulpverlening werkt, en zijn daarom belangrijk.

Verder moet er volgens het Jaarbericht Kinderrechten meer onderzoek komen naar migrantenkinderen die uit de opvang verdwijnen. Vorig jaar waren dat er 290.

Uitdaging voor kabinet

Netto is de situatie voor kinderen in Nederland de afgelopen tien jaar verbeterd. Nederland houdt steeds meer rekening met de rechten van kinderen, zegt directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland.

"Er blijven wel hardnekkige problemen bestaan zoals de verdwijningen van migrantenkinderen, de gebrekkige uitvoering van het kinderpardon en het gebrek aan cijfers rond kindermishandeling", stelt zij. De organisaties leggen de uitdaging bij het nieuwe kabinet.

Minder jeugdcriminaliteit

Wat er goed is gegaan, is bijvoorbeeld de aanstelling van de Kinderombudsman, de invoering van een wettelijk verbod op slaan in de opvoeding en verbeteringen binnen het jeugdstrafrecht.

Ook positief is dat er minder jeugdcriminaliteit is. Migrantenkinderen belanden bij binnenkomst niet meer in de detentie, of op straat na hun asielprocedure.