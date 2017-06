Guus Kouwenhoven moet straf uitzitten in cel

Op 21 april heeft het gerechtshof Kouwenhoven veroordeeld tot negentien jaar cel voor wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia.

Volgens zijn veroordeling smokkelde Kouwenhoven tussen december 2000 en december 2002 wapens naar Liberia om het gewelddadige regime van de toenmalige president Charles Taylor te steunen.

Advocaat Inez Weski had bij het hof een verzoek in gediend om de gevangenhouding op te heffen dan wel op te schorten. Weski vindt dat Kouwenhoven veel te ziek is om in de cel te zitten.

Gespecialiseerde zorg

De zakenman was sinds 2007 op vrije voeten en is in het buitenland. Het Openbaar Ministerie kondigde aan alles op alles te zetten om hem weer achter de tralies te krijgen.

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Om medische redenen was hij niet bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig.

Omdat het om ernstige oorlogsmisdaden gaat, vindt het hof dat Kouwenhoven zijn detentie ondanks zijn gezondheid gewoon moet ondergaan. Kouwenhoven zou in de gevangenis gespecialiseerde zorg kunnen krijgen.