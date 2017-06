Warmste 15 juni ooit gemeten in Nederland

Dat melden de weerbureaus Weerplaza en Weeronline.

In Eindhoven liep de temperatuur rond het middaguur al op naar 29,3 graden, waarmee het vorige record uit 1957 werd verbroken. Toen werd in Soesterberg een temperatuur van 29,1 graden geregistreerd. Nu is de tropische grens van 30,0 graden dus geslecht.

Dit is al de zevende dag van 2017 waarop het warmterecord werd verbroken. Ook 15, februari, 30 en 31 maart, en 17, 27 en 29 mei waren de warmste sinds de start van de metingen.

Code geel

Het KNMI en Weerplaza hebben voor donderdagmiddag code geel afgegeven in Limburg wegens verwachte onweersbuien. Vanuit het westen van het land neemt de bewolking in de loop van de middag geleidelijk toe, en in het zuidoosten kunnen buien ontstaan. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten tot ongeveer 65 kilometer per uur, meldt het KNMI.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 19°C 14°C W 4 Zaterdag 23°C 12°C NW 3 Zondag 27°C 13°C Z 2 Maandag 30°C 13°C ZO 3 Dinsdag 28°C 14°C N 3

Zomers weekend

De verwachte buien trekken in de avonduren weg naar Duitsland. Na een warme donderdag doet de temperatuur op vrijdag een flinke stap terug. Het blijft droog, met een middagtemperatuur van zo’n 18 graden. In het weekend keert de zomer terug, en zondag bereikt de temperatuur weer zomerse waarden.