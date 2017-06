Hof sluit onderzoek Passage, uitspraak volgt 29 juni

Het hof wijdde in totaal ruim 150 zittingsdagen aan Passage, dat draait om zeven moorden in de Amsterdamse onderwereld en het beramen van een reeks afrekeningen tussen 1993 en 2006.

In de zaak, voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit, staan tien verdachten terecht. Tegen vier van hen is in hoger beroep levenslang geëist.

Met twee anderen sloot het Openbaar Ministerie (OM) een deal als kroongetuige. Zo sloot Peter La Serpe in 2007 een overeenkomst met het OM. In ruil voor verklaringen over de liquidaties en voorbereidingen daarvan, kreeg hij een vermindering van de helft van strafeis van zestien jaar.

De andere kroongetuige is Fred Ros. Hij sloot een deal met het OM in het hoger beroep nadat hij eerder werd veroordeeld onder meer voor het organiseren van de moord op Houtman. Ook Ros kreeg een reductie van 50 procent van de strafeis; vijftien jaar.

Soerel

Een van de hoofdverdachten is Dino Soerel. Soerel zou opdrachtgever zijn van enkele moorden. Hij wordt gezien als een grote speler in de onderwereld. Beide kroongetuigen, La Serpe en Ros, hebben belastend over hem verklaard: Soerel zou met Willem Holleeder hebben samengezworen.

Het hof besloot donderdag op de valreep verklaringen die Holleeder in zijn eigen strafproces heeft afgelegd toe te voegen aan het dossier van Soerel, tot tevredenheid van diens advocaat Nico Meijering. Die toonde zich verontwaardigd dat het OM de verklaringen - die kort geleden vrij kwamen - op bepaalde selecties na buiten het proces wilde houden omdat ze niet relevant zouden zijn. ''In de verklaringen noemt Holleeder tal van relaties, maar nergens mijn cliënt”, aldus de strafpleiter.

Hij was de enige verdachte die donderdag aanwezig was in de rechtszaal.