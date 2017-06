Dode celbrand Scheveningen zat op psychiatrische afdeling

De brand ontstond in een van de cellen en rook verspreidde zich over de afdeling. De gevangene die in de cel zat waar de brand uitbrak, overleefde het niet. Twaalf andere gevangenen zijn nagekeken voor het inademen van rook, maar volgens een woordvoerder van de brandweer hadden ze geen verdere behandeling nodig. De brandweer en beveiliging hebben de vleugel waar de brand was ontruimd. De personen zijn elders in het complex opgevangen.

De brand in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden aan de Pompstationsweg was in eerste instantie opgeschaald naar zeer grote brand. De woordvoerder liet weten dat de situatie vrij snel onder controle was en kon worden afgeschaald.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Internationaal Gerechtshof

De penitentiaire inrichting in Scheveningen bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum, Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg.

Daarnaast verzorgt de locatie capaciteit voor verdachten die voor moeten komen bij de internationale tribunalen waaronder het Internationaal Gerechtshof, het gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties.