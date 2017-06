Van lekken verdachte agent zat in beveiligingsteam Wilders

Dat laat het Openbaar Ministerie in Den Haag woensdag weten.

De man wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie. Het gaat om een 31-jarige agent.

De man is vanaf de tweede helft van 2016 in opleiding geweest bij de politieacademie tot persoonsbeveiliger. In januari en februari van dit jaar volgde hij de praktijkstage bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) van de landelijke eenheid.

"Hij heeft stage gelopen bij verschillende onderdelen van de DBB, waaronder het team dat verantwoordelijk is voor het beveiligen van prominenten, zoals Geert Wilders", aldus het OM. "Wilders is hierover geïnformeerd."

Reactie

Wilders noemt het ongelooflijk dat de agent in het team zat dat hem beveiligt.

Hij laat ook weten dat er onduidelijkheid over was. ''De Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) informeerde mij eerder hierover en vroeg me het geheim te houden.'' Maar volgens Wilders zei de Dienst Bewaken en Beveiligen daarna dat de man niet bij hem werkte om daarna weer de boodschap te geven dat het wel zo was.

''En nu bevestigt OM ook van wel. Loopt lekker daar. Betrokkene zat dus inderdaad in mijn team en liep hier in de gang van de fractie rond. Gelukkig nu dus niet meer.''

Faris K.

Op 20 februari werd ook al een beveiliger van Wilders aangehouden op verdenking van lekken. Deze Faris K. was al eerder veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. K. wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, door in de privésfeer vetrouwelijke politie-informatie te delen.

K. maakte onderdeel uit van het beveiligingsteam van Wilders, maar behoorde niet tot de 'inner circle' rond de PVV-voorman. De man was onder meer belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van de politicus.