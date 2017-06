Tien jaar cel en tbs voor doodsteken krantenbezorger

De rechtbank in Rotterdam vindt doodslag op de vrouw op 13 mei vorig jaar bewezen en noemt de dader ''extreem gevaarlijk''. Het vonnis is conform de eis van de officier van justitie. De advocaat van de ontkennende verdachte had om vrijspraak gevraagd.

Hoewel de verdachte niet meewerkte aan psychiatrisch onderzoek, vindt de rechtbank gezien zijn chronische psychotische stoornis tbs met dwangverpleging noodzakelijk.

Stoornis

De verdachte kampt sinds zijn zestiende jaar met psychische problemen, gedwongen opnames en veroordelingen. Volgens de rechtbank accepteert de verdachte niet dat hij lijdt aan een stoornis en is langdurige gedwongen verpleging daarom noodzakelijk.

Anita van Dijk werd in de vroege ochtend van 13 mei vorig jaar op haar krantenronde door de wijk Rotterdam-Delfshaven met zeven messteken in onder meer haar nek zodanig verwond, dat zij een week later aan de gevolgen overleed. Zij laat twee nog inwonende zoons achter.

Onomstotelijk

De rechtbank vindt dat de gevonden DNA-sporen, een signalement opgegeven door een kort tevoren overvallen slachtoffer en peilgegevens van de mobiele telefoon van M. in samenhang onomstotelijk de Schiedammer als dader aanwijzen.

Zo zijn DNA-sporen van M. aangetroffen dichtbij de verwondingen in de hals van het slachtoffer, onder de vingernagels van de vrouw en op een spuitbus deodorant. Ook is DNA van de vrouw gevonden op een hoodie die na de arrestatie van de man in beslag is genomen.

Geen andere logische verklaring

In het vonnis stelt de rechtbank dat er geen andere logische verklaring is voor de gepleegde feiten en versterkt het gevonden bewijs elkaar. Bovendien heeft de verdachte zelf geen enkele uitleg gegeven over zijn daad, wat hem zeer wordt aangerekend.

Een eis tot schadevergoeding van de zoons van Anita van Dijk van 20.000 euro wegens zogenoemde affectieschade is afgewezen. Volgens de rechtbank staat de Hoge Raad zo'n toewijzing niet toe, lopende een wetsvoorstel daarvoor dat bij de Eerste Kamer ligt.