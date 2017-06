'Verdwenen Heinekenlosgeld geïnvesteerd in vastgoed'

Dat blijkt uit recente verklaringen van Astrid en Sonja Holleeder die zij in het geheim aflegden in de strafzaak tegen Willem Holleeder en waar EenVandaag inzage in heeft gekregen.

De verklaringen van de zussen van Holleeder bevestigen het vermoeden van justitie dat het verdwenen geld is witgewassen door investeringen in vastgoed. Het gaat om prostitutiepanden op de Achterdam in Alkmaar en een bordeel en gokhallen in Amsterdam.

Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer werden in 1983 ontvoerd door onder anderen Willem Holleeder en Cor van Hout. Het Heinekenconcern betaalde 35 miljoen gulden losgeld, waarvan 8 miljoen gulden nooit werd teruggevonden.

Grifhorst

Volgens EenVandaag verklaren de zussen dat het geld verstopt lag in een bos in Parijs en is opgegraven door Thomas van der Bijl. Rob Grifhorst, die optrad als stroman, heeft het geld uiteindelijk geïnvesteerd in de panden in Alkmaar en Amsterdam. Grifhorst was een vriend van de familie Holleeder die ze kennen uit hun jeugd.

"Robbie wist natuurlijk dat het geld dat was geïnvesteerd, afkomstig was van het losgeld van Cor en Willem. Maar dat heeft ie nooit verklaard", aldus Astrid Holleeder in haar verklaring. De panden werden op de naam van Grifhorst gezet.

Sonja Holleeder is de weduwe van Van Hout die in 2003 werd vermoord. Willem Holleeder wordt ervan verdacht het brein te zijn achter deze liquidatie. Zij verklaart de aandelen van de panden in Alkmaar in handen te hebben gekregen na de dood van haar man.

"Ja, Cor heeft mij verteld van het losgeld bij de boom. Ik wist dat in ieder geval wel", aldus Sonja in haar verklaring. "Ik wist het ook van Thomas van der Bijl, dat hij het had opgegraven." Volgens Sonja heeft Van Hout via een boodschap op een ansichtkaart vanuit de gevangenis laten weten waar dat geld verstopt lag.

Achterdam

Sonja vermoedt al langer dat haar broer achter de dood van Van Hout zit en als hij voor haar deur staat om de aandelen in handen te krijgen zegt ze dat ze geen geld heeft. In haar verklaring zegt ze de aandelen in het geheim aan Grifhorst te hebben verkocht.

"Ik heb de Achterdam verkocht aan Robbie voor 700.000 euro en 40 kilo goud ter waarde van 400.000 duizend euro", verklaart Sonja. "De 700.000 euro heeft Robbie mij contant betaald." Het goud werd door Sonja verkocht en het geld op een Zwitserse bankrekening gestort. "De 700.000 euro cash heb ik zelf gehouden en daarvan heb ik geleefd."

Schikking

Het Openbaar Ministerie heeft lange tijd onderzoek gedaan naar de criminele erfenis van Van Hout aan Sonja Holleeder. Sonja schikte uiteindelijk in 2013 voor een bedrag van ruim één miljoen euro. De zaak was daarmee afgedaan, tenzij ze niet de volledige waarheid heeft gesproken.

Advocaten

De advocaten van Holleeder Sander Janssen en Robert Malewicz laten in een verklaring weten het te betreuren dat er informatie op straat is beland. "Wij hebben diverse malen betoogd dat deze verhoren juist achter gesloten deuren moeten plaatshebben om te voorkomen dat nog te horen getuigen al bij voorbaat op de hoogte raken van zaken die nog moeten worden getoetst", aldus de advocaten.

"Voor alle duidelijkheid: Willem Holleeder heeft in zijn al zeer geruime tijd geleden afgelegde en tot nu toe onder embargo gehouden verklaringen openheid van zaken gegeven over (onder andere) het zogenoemde Heinekenlosgeld."

Janssen en Malewicz wijzen erop dat de zussen van Holleeder hebben moeten erkennen dat zij over het Heinekenlosgeld al die jaren niet de waarheid hebben gesproken.