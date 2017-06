Oude benzineauto's mogen toch in Milieuzone Rotterdam rijden

Dieselauto's, zowel personen- als bestelauto's, van vóór 1 januari 2001 mogen wél worden geweerd uit het centrum van Rotterdam.

Rotterdam besloot in november 2015 dat ook oude benzine- en dieselvoertuigen niet meer in de Milieuzone mogen rijden. Doel is de luchtkwaliteit te verbeteren. De zone, die al bestond voor vrachtwagens, is globaal het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de Ring.

Veertien belanghebbenden stapten naar de rechter. Die vindt dat het gemeentebestuur van Rotterdam onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van een kleine groep eigenaren van oude benzineauto's. Volgens onderzoeken maken zij slechts 0,14 procent van het totale verkeer uit en de milieuopbrengst van het weren van deze auto's is daarmee te verwaarlozen, aldus de rechtbank.

Campers

De gemeente krijgt wel gelijk met de beperkingen voor campers. Zij kunnen volgens de rechtbank voldoende ontheffingen regelen om te kunnen inpakken en uitladen.

Milieudefensie is teleurgesteld over de uitspraak, omdat de individuele belangen van enkelen zwaarder wegen dan het collectieve belang van gezonde lucht. ''Deze zaak toont ook weer aan dat de Tweede Kamer aan zet is om het gemeenten mogelijk te maken milieuzones beter en eerlijker te handhaven'', aldus campagneleider Anne Knol van Milieudefensie.