Omgebrachte Romy (14) begraven in Hoevelaken

Voorafgaand aan de begrafenis reed de rouwstoet door de plaats. Langs de route stonden veel belangstellenden. De kist met het lichaam van het meisje stond op een witte koets die werd getrokken door twee paarden.

Veel inwoners hadden de vlag halfstok gehangen. Een aantal winkeliers hielden tijdens de uitvaart hun deuren gesloten.

De familie van Romy is geraakt door alle steunbetuigingen en het medeleven. "Het was een mooi, waardig afscheid waar de liefde voor Romy alom voelbaar was. Het voelt alsof Hoevelaken, én mensen van ver daarbuiten, een arm om ons heen slaan. In deze zware tijd is dat een troost voor ons gezin'', aldus familie van Romy in een verklaring.

Jeugdstrafrecht

Romy werd op 2 juni dood gevonden in een sloot in Achterveld. Een jongen van veertien, schoolgenoot van Romy, uit Lunteren heeft bekend haar seksueel te hebben misbruikt en gedood.

Mocht de verdachte worden vervolgd dan valt hij onder het jeugdstrafrecht. De maximale straf voor een 14-jarige volgens het jeugdstrafrecht is één jaar.

Wel wordt er in dit soort zaken vrijwel in alle gevallen een PIJ-maatregel opgelegd. PIJ staat voor: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen. Dit is in eerste instantie voor drie jaar en kan daarna met maximaal twee jaar verlengd worden met een maximum van in totaal zeven jaar.