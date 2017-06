Amsterdamse politiecommissaris vervolgd wegens verduistering

Het besluit om S. te vervolgen is nog niet definitief, laat het OM weten in een persbericht. Het einddossier van het onderzoek is dinsdag aan S. en zijn advocaat overhandigd.

De rijksrecherche heeft na onderzoek het vermoeden gekregen dat S. in de periode tussen 2009 en 2014 kaartjes voor voetbalwedstrijden en evenementen in de Amsterdam Arena en de Ziggo Dome aan familie, vrienden en collega's gaf. Dat schrijft NRC.

De 64-jarige S. stond ruim twintig jaar lang aan het roer van district oost van de Amsterdamse politie. Hij is in navolging van het onderzoek in november 2016 al op non-actief gezet.

De verdachte ontkent de beschuldigingen, laat hij dinsdagavond via zijn advocaat Job Knoester weten. "Hij is strijdbaar en ziet een eventuele strafvervolging met veel vertrouwen tegemoet'', aldus een korte verklaring.

Het onderzoek naar S. begon in mei 2016 na een aangifte van de politiechef van de eenheid Amsterdam. Het misbruik werd per toeval ontdekt.

Geprofiteerd

Ook andere agenten liggen onder de loep. De leiding van de nationale politie heeft besloten dat er een oriënterend onderzoek komt naar alle medewerkers die hebben geprofiteerd van S. Dat druist in tegen interne regels. Het gaat mogelijk om tientallen medewerkers.

In dit oriënterend onderzoek wordt ook gekeken naar het handelen van een aantal mensen uit de top van de politie. De Amsterdamse politiebaas Pieter-Jan Aalbersberg en voormalig korpsleider Liesbeth Huyzer zijn ook onderwerp van onderzoek. Net als de voormalige baas van de Amsterdamse politie, Bernard Welten. Zij zouden allen wel eens een gift van S. hebben ontvangen.

Het onderzoek naar de betrokkenheid van andere politiemedewerkers komt voor de rekening van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiecentrum.