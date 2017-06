Agent eenheid Den Haag aangehouden op verdenking van informatie lekken

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een 31-jarige agent.

De woning van de verdachte is inmiddels onderzocht en hij wordt de komende dagen gehoord. Naast de agent is er ook een mede-verdachte aangehouden in verband met deze zaak.

Het OM laat weten in deze fase niet meer over het onderzoek en de aanhouding melden.

Amine A.

De politie in Den Haag kwam al eerder in opspraak door een zogenoemde politiemol. Amine A. (28 jaar), voormalig hoofdagent van de politie in Den Haag, wordt ervan verdacht dat hij maandenlang tegen betaling in de systemen van de politie heeft gezocht naar informatie over hennepkwekerijen.

Hij zou adressen van tientallen kwekerijen hebben doorgegeven aan vriend Yassine H. (27 jaar). H. zou de kwekerijen hebben leeggehaald voordat de politie binnenviel.

De rechtszaak tegen hem is voorlopig aangehouden omdat er nog een getuige moet worden gehoord die onvindbaar is. Wanneer de inhoudelijk behandeling begint is nog niet duidelijk