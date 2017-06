'Inzet politie op platteland daalt door prioriteiten Nationale Politie'

Een woordvoerder van de provincie Gelderland heeft de inhoud van het rapport bevestigd dat het AD dinsdag naar buiten bracht.

De aanrijtijden zijn te lang en de politie is niet zichtbaar genoeg buiten de Randstad. Veel politiebureaus op het platteland zijn gesloten, zodat agenten voor burgers lastiger te vinden en te bereiken zijn.

"De afstand tussen het hoofdkantoor van politie en de regio is fysiek, maar ook inhoudelijk veel te groot", staat in het rapport. Ook op het water zou de capaciteit van politie en recherche niet toereikend zijn.

Luilekkerland

Agenten van plattelandsregio's zouden steeds vaker worden ingezet bij landelijke activiteiten, zoals de inzet van de ME. Dit is sinds de vorming van de Nationale Politie heel eenvoudig te bewerkstelligen en gaat vrijwel altijd ten koste van onderzoeken of activiteiten in gebieden buiten de Randstad.

De commissarissen spreken van een "politieloos platteland" dat een "luilekkerland voor criminelen" is. Zij vrezen dat de buitengebieden hierdoor aantrekkelijker worden voor criminelen.

Vakantieparken

De problemen die zich in dit verband voordoen in vakantieparken in Gelderland worden specifiek in het rapport genoemd. De provincie Gelderland stelt dinsdag deze problemen al vaker bij de Nationale Politie te hebben aangekaart.

“De ondermijning van het gezag is hardnekkig geworden”, meldt het rapport. “Dit vergt onconventionele maatregelen.”

Zeehavenpolitie

Een ander specifiek voorbeeld dat wordt genoemd is het ontbreken van een zeehavenpolitie in Zeeland. Ook dit zou veel criminelen aantrekken.

Het rapport is aangeboden aan de commissie-Kuiken. Die kijkt wat in de praktijk de gevolgen zijn van de reorganisatie bij de politie.

Geen reacties

Ook de burgemeesters hebben het stuk gekregen. Voor hen zien de twaalf graag een duidelijker rol als het gaat om de openbare orde en veiligheid.

De Nationale Politie wilde tegenover het AD niet reageren op het rapport, maar stelt wel "in gesprek" te gaan met de commissarissen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten de uitlatingen van de provincies mee te nemen in een toekomstige evaluatie.

Van de Kamp

De voorzitter van de politiebond ACP, Gerrit van de Kamp, zegt tegen NU.nl de geluiden van de commissarissen te herkennen. Hij voegt daar wel aan toe dat het hier om een algemeen capaciteitsprobleem gaat en niet alleen om prioriteiten stellen.

"Anders krijg je een waterbedeffect", aldus Van de Kamp. "Het verplaatsen van agenten naar het platteland heeft geen zin, er moeten er gewoon meer bij."