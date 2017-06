NVWA sluit steeds meer onveilige kermisattracties

In 2016 liet de NVWA tien kermisattracties sluiten. Dat is fors meer dan de twee voorgaande jaren, in 2014-2015 werden er in totaal zes attracties gesloten.

Bij 94 inspecties in 2016 werden 136 tekortkomingen geconstateerd. Dat zijn er fors meer dan de periode 2014-2015, toen werden er bij 149 inspecties 199 overtredingen geconstateerd. In 2016 greep de NVWA 30 keer in, variërend van schriftelijke waarschuwingen tot een onmiddellijke sluiting.

De NVWA heeft vooral attracties gecontroleerd waarbij zij een vermoeden had dat er iets mis kon zijn. De inspectieresultaten geven volgens de NVWA geen representatief beeld van alle kermissen en exploitanten.