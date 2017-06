Dubbel zoveel donorkinderen melden zich bij DNA-databank Fiom

"Gemiddeld krijgen we maandelijks tien tot vijftien nieuwe aanmeldingen", zegt Fiom-directeur Ellen Giepmans maandag in het AD. "Maar in mei waren dat er veertig en in de eerste week van juni al twintig."

Volgens Giepmans wordt de drukte bij de databank veroorzaakt door de huidige grote publiciteit rond de zoektocht van donorkinderen naar hun verwekkers. Ook de kwestie rond de Barendrechtse fertiliteitskliniek van de overleden arts Jan Karbaat heeft veel invloed. Hij wordt ervan verdacht in het geheim zijn eigen sperma te hebben gedoneerd.

"Er komen veel vragen op ons af. We zijn niet in staat om die snel genoeg te beantwoorden. Ook het uitblijven van een antwoord doet veel met mensen. We kijken hoe dat beter kan", aldus de Fiom-directeur.

Gratis onderzoek

In de databank zijn de DNA-gegevens van twaalfhonderd donorkinderen en donoren opgeslagen. Via matches hopen zij elkaar te vinden. Belangenorganisaties pleiten voor gratis dna-onderzoek, de kosten voor de databank zijn nu nog hoog en dat veroorzaakt een afschrikkend effect.

"Donorkinderen kunnen niks aan deze situatie doen, maar we zadelen hen wel op met de kosten", zegt Giepmans. "Ze hebben het recht om te weten van wie ze afstammen."