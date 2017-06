Winkel in Valkenswaard compleet verwoest door brand

De brand woedde in de Outlet DHZ aan de Vest. Het pand stond in lichterlaaie en kon niet meer gered worden. De brand is onder controle, maar het sein brandmeester is in verband met instortingsgevaar nog niet gegeven.

Dikke rookwolken waren tot ver in de omgeving van het industrieterrein te zien. De brandweer rukte uit met veel materieel.

Ook een kantoorpand dat tegen de winkel aan is gebouwd, moet als verloren worden beschouwd, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een ander naastgelegen pand.

Oorzaak

Voor zover bekend zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is nog niet bekend en wordt later onderzocht.