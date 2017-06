Flat ontruimd bij grote brand bij Welkoop in Hoogezand

Tijdens de brand ontstond "intense hitte", waardoor besloten werd het pand naast de winkel te ontruimen. Het complex telt negen woningen. In het brandende pand lag vuurwerk opgeslagen, aldus de brandweer Groningen.

Dat was een restje vuurwerk dat sinds de jaarwisseling nog in het pand lag opgeslagen. Het is aan het begin van de avond ontploft. De ruimte beschikte volgens de brandweer over een eigen blusinstallatie. De brandweer zei tegen 19.30 uur dat zij het brand onder controle had.

Rookontwikkeling

Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden wegens de enorme rookonwikkeling. Om de overlast van rook te verminderen stopte de brandweer tijdelijk met blussen.

Op de nabije snelweg A7 werd de afslag Hoogezand afgesloten. De politie drong er bij automobilisten op aan niet stil te gaan staan of langzaam te rijden om naar de brand te kijken. De politie Groningen raadde automobilisten aan door te rijden voor hun eigen veiligheid.