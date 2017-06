Komende concerten Guus Meeuwis gaan door ondanks verdachte situatie op vrijdag

De organisatie heeft de doorgang van de concerten bevestigd in een bericht op de website van Guus Meeuwis.

De politie hield vrijdagavond bij het concert van de zanger een 29-jarige man aan, omdat hij aan het filmen was bij de ingang van het PSV-stadion. De politie sprak van een verdachte situatie.

De man had geen verklaring voor zijn gedrag en had bovendien geen kaartje voor het concert. "Omdat hij mogelijk niet alleen was, werd de politie-inzet opgeschaald", zo meldde de politie vrijdagavond.

Op veel plekken rond het stadion en het Centraal Station van Eindhoven was daarom extra politie aanwezig met zware bewapening.

De organisatie van het concert bevestigt dat het concert vrijdag met een aantal nummers is verlengd op verzoek van de politie. Die wilde het publiek uit veiligheidsoverwegingen langer in het stadion houden. De organisatie van de concerten stelt dat er geen sprake is geweest van een dreiging in het stadion.

Tijdens de komende concerten zet de politie extra middelen in voor de veiligheid van de bezoekers. De beveiliging rond het concert was al opgeschroefd, werd eerder deze week bekend.

Verdachte

De verdachte die vrijdagavond aangehouden werd, is een 29-jarige man uit Amsterdam. Hij staat bij de autoriteiten bekend in vanwege zijn mogelijke radicalisering.

De politie heeft de man vrijdagavond meegenomen voor onderzoek. De woordvoerder van de politie kon zaterdagochtend nog geen mededelingen doen over het verloop van het onderzoek. Het is ook niet duidelijk of de man nog vast zit.