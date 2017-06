'Verdachte situatie' bij concert Guus Meeuwis in Eindhoven onder controle

De situatie in Eindhoven is onder controle. Dat meldt de politie kort na middernacht. Een woordvoerder wil nog niet zeggen wat de aanleiding was voor de flinke politie-inzet.

Er zijn vooral veel agenten op de been omgeving van het centraal station en rond het Philips Stadion. De dreiging had te maken met het concert van Meeuwis, meldt Radio 1. Er zou een arrestatieteam ter plaatse zijn geweest en er werd een politiehelikopter ingezet.

Het concert ging wat langer door om de bezoekers rustig te houden, meldt de lokale nieuwszender Studio 040. Na afloop stroomde het stadion gestaag leeg en begaven veel bezoekers zich naar het station. De sfeer rond het stadion is kalm, aldus Omroep Brabant.

De beveiliging rond het concert was al opgeschroefd, werd eerder deze week bekend. De politie is alert op incidenten tijdens grote evenementen in de nasleep van de aanslag bij een concert van Ariana Grande in Manchester vorige maand. Ook op het festival Pinkpop was dat vorig weekend het geval.