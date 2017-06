Mogelijk geradicaliseerde man aangehouden bij Philips Stadion in Eindhoven

De man werd rond 20.15 uur aangehouden, meldt de politie in een verklaring. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Agenten zagen vrijdagavond dat de man zich verdacht gedroeg ter hoogte van een van de ingangen van het stadion aan de PSV-laan. Hij was aan het filmen, kon daar geen duidelijke verklaring voor geven en was niet in het bezit van een concertkaartje.

"Toen we zijn personalia natrokken, bleek dat hij voorkwam in de politiesystem in verband met zijn mogelijke radicalisering. In combinatie met zijn verdachte gedrag werd besloten hem aan te houden", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl. "Omdat hij mogelijk niet alleen was, werd de politie-inzet opgeschaald."

Hoewel geen sprake was van een concrete dreiging, werden extra agenten opgeroepen. Er was vooral veel poltiie op de been in rond het Philips Stadion en het centraal station. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. In de loop van de nacht werd de aanwezigheid van de politie geleidelijk afgebouwd.

Rustige sfeer

Het concert ging wat langer door om de bezoekers rustig te houden, meldt de lokale nieuwszender Studio 040. Na afloop stroomde het stadion gestaag leeg en begaven veel bezoekers zich naar het station.

De sfeer rond het stadion was kalm, aldus Omroep Brabant. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven schreef op Twitter dat het politieonderzoek nog loopt. "We houden de vinger aan de pols."

Meer beveiliging

De beveiliging rond het concert was al opgeschroefd, werd eerder deze week bekend. De politie is alert op incidenten tijdens grote evenementen in de nasleep van de aanslag bij een concert van Ariana Grande in Manchester vorige maand. Ook op het festival Pinkpop was dat vorig weekend het geval.

"Met de recente gebeurtenissen zijn we samen met de hulpdiensten, brandweer en gemeente Eindhoven wel extra kordaat aan het optreden" zei Meeuwis eerder deze week.