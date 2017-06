Getuigen verklaren belastend over verdachte van verkrachting in Hoorn

M. moet zich vrijdagmiddag in de rechtbank in Alkmaar verantwoorden voor de poging tot verkrachting en beroving van een 28-jarige vrouw uit Hoorn.

De verdachte zelf verklaart dat hij nooit de intentie had om de vrouw te verkrachten, maar dit staat haaks op de verklaringen van de getuigen en het slachtoffer. M. zegt dat hij het allemaal niet meer zo goed weet en dronken was.

Opgespoord

De aanranding gebeurde in Hoorn in oktober vorig jaar. Uiteindelijk werd M. eind februari opgepakt, nadat zijn slachtoffer hem zelf had opgespoord.

Dat lukte haar doordat hij haar ook had beroofd van haar iPhone en zij die met behulp van de speciale Find my iPhone-app wist te traceren. Met de informatie over zijn verblijfplaats stapte zij diverse malen naar de politie, maar het duurde nog maanden voordat het tot een aanhouding kwam.

De zaak leidde deze week tot veel ophef en verontwaardiging. De politie kreeg van verschillende kanten veel kritiek door de manier waarop met de zaak werd omgegaan.