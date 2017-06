Verdachte (14) bekent misbruik en betrokkenheid bij dood Romy

De beperkingen waarin de jongen zat zijn opgeheven.

De rechter-commissaris besliste donderdag dat het voorarrest van de jongen met veertien dagen wordt verlengd.

Woensdag werd bekend dat de jongen uit Lunteren, in de gemeente Ede, op school zat met Romy. Veel scholieren van de J.H. Donnerschool wonen in pleeggezinnen of tehuizen in De Glind met een inwonertal van zeshonderd. Het dorp staat daarom ook wel bekend als jeugddorp De Glind.

Er wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen. Verder maken ook zo'n honderd kinderen met complexe problematiek gebruik van de voorzieningen.

Achterveld

Het lichaam van Romy werd vrijdag 2 juni gevonden in het water aan het Emelaarsepad in Achterveld. Ze kwam niet thuis van school, maar was nog niet als vermist opgegeven.