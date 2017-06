Rechter legt celstraffen van 14 en 16 jaar op voor Posbankmoord

Wiegmink werd in januari 2003 doodgeschoten in het natuurgebied de Posbank bij het Gelderse Rheden.

S. krijgt een lagere straf (14 jaar) omdat hij zijn daad heeft bekend en daarnaast nog geen strafblad had.

De mannen waren uit op zijn auto en wilden hem onder bedreiging van een vuurwapen zijn autosleutels afhandig maken. Toen dat niet lukte, werd Wiegmink doodgeschoten.

Daarna legden ze zijn lichaam in de auto en staken deze in brand. Voor die feiten worden de twee niet vervolgd, omdat ze zijn verjaard.

Bekentenis

Volgens Frank S. schoten beide mannen op Wiegmink. S. legde een bekentenis af in deze zaak nadat, in 2016, aandacht werd besteed aan de moord in Opsporing Verzocht. Hij meldde zich in december vorig jaar omdat hij wroeging had gekregen.

Kort daarop werd ook Souris R. aangehouden. Hij heeft altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben. In de rechtbank liet hij weten dat zijn bekentenis tegenover een undercoveragent dat hij Wiegmink had omgebracht, had verzonnen.

Rechtbank

De rechter in Arnhem achtte moord niet bewezen, omdat niet kon worden aangetoond dat Frank S. en Souris R. hebben kunnen nadenken over hun daad.

Volgens de rechtbank waren de verdachten wel bereid om te doden, en wilden ze hoe dan ook niet gepakt worden. De rechtbank duidt dit aan met 'gekwalificeerde doodslag', wat zwaarder wordt aangemerkt dan doodslag.