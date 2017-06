Politie waarschuwt voor inzamelacties voor familie van Savannah

"Maatschappelijke betrokkenheid wordt gewaardeerd. Echter geldinzamelingsacties voor nabestaanden van Savannah zijn niet uit naam van de familie. Let op waar u uw geld aan doneert", schrijft de politie.

Het is niet duidelijk of er sprake is van oplichting of van gemeende initiatieven van mensen die het ingezamelde geld daadwerkelijk willen doneren maar nog geen contact met de familie hebben opgenomen. Dat vermeldt de politie niet.

Het lichaam van de 14-jarige Savannah werd zondag in een sloot gevonden in Bunschoten. Het meisje was toen al sinds donderdagmiddag vermist. De politie probeert nog een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen. Zo is nog niet duidelijk hoe lang ze in het water heeft gelegen. Na een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht ontving de politie tientallen tips.