Nog geen besluit over voorgeleiding verdachte dood Savannah

De 16-jarige verdachte uit Den Bosch werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden.

Als daartoe redenen bestaan wordt hij donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, maakte het OM dinsdag bekend.

Savannah was sinds vorige week donderdag vermist. Zondagochtend werd haar stoffelijk overschot gevonden in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten. Over de stand van het onderzoek doet het OM vooralsnog geen nadere mededelingen.

Stille tocht

In Bunschoten wordt donderdag een stille tocht gehouden voor Savannah. Tijdens de tocht worden bloemen gelegd bij de school van de tiener en wordt twee minuten stilte gehouden.

De stille tocht vertrekt om 19.30 uur vanaf het Kolkplein in Bunschoten-Spakenburg. Inwoners worden opgeroepen om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. Deelnemers aan de tocht kunnen na afloop eventueel in gesprek gaan met pastoraal medewerkers of hulpverleners.

''De familie stelt het op prijs als er alleen kleurige bloemen worden meegenomen tijdens de tocht'', meldt de gemeente. Die bloemen kunnen worden neergelegd nabij de school van Savannah, het Oostwende College. Op die school vond dinsdag een herdenkingsplechtigheid plaats.