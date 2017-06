Veel verdriet op school van omgebrachte Romy

"De kinderen zijn vanmorgen opgevangen in de klassen. Er was veel verdriet, radeloosheid maar ook saamhorigheid en verbondenheid", aldus ​directeur Jan Hofman van de J.H. Donnerschool in De Glind dinsdag tijdens een persbijeenkomst op de school.

''We voelen ons gedragen in dit verdriet. Deze week volgen we geen gewoon schoolprogramma. Het heeft er mee te maken dat dit een school is voor kinderen 'gekwetst door het leven'.''

Daarmee refereerde hij aan het feit dat de school onderwijs biedt aan honderdtachtig leerlingen met gedragsproblemen. Veel van hen wonen in pleeggezinnen of tehuizen in het dorp van zeshonderd inwoners.

Geliefd

In de school is een ruimte ingericht waarin iedereen in stilte het omgebrachte meisje kan herdenken. Er branden kaarsen en er staan bloemen. Op de tafel ligt een boek waarin een persoonlijke boodschap kan worden achtergelaten. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Romy was geliefd.

''Het was een meisje op wie anderen konden steunen. Vanochtend zei een klasgenootje dat als zij last van haar rug had, Romy achter haar stond om haar te helpen’’, aldus Hofman.

Romy zat in de tweede klas. ''Wat was zij goed bezig. Zij werkte succesvol aan haar doelen. Het was een meisje met een toekomst."

Dit weekeinde sprak Hofman haar ouders. Zij gaven aan in een hele kwade droom te zitten. De ouders voelen zich gesterkt door alle steun die ze krijgen aangeboden. Ook de school voelt zich "gedragen in het verdriet".

Later deze week volgt nog een besloten bijeenkomst voor ouders, verzorgers en medewerkers. ''Ik ga een toespraak houden. Er staan liederen op het programma. Ik wil vertellen wat er is gebeurd."

Opgepakt

In het onderzoek naar de dood van Romy is een jongen (14) uit de gemeente Ede aangehouden. Hij werd in de nacht van zondag op maandag opgepakt.

Romy werd vrijdagmiddag 2 juni aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden.

De 14-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Hij zit vast en is maandag verhoord.