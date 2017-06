Twee jongens opgepakt in onderzoeken naar dood Romy en Savannah

Volgens de politie lijkt het "gelet op de informatie uit de onderzoeken tot nu toe" te gaan om twee afzonderlijke zaken.

In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige jarige Romy uit Hoevelaken is een jongen (14) uit de gemeente Ede aangehouden. Hij werd in de nacht van zondag op maandag opgepakt.

Romy werd vrijdagmiddag 2 juni aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden.

De 14-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Hij zit vast en wordt maandag verhoord.

Savannah

De politie heeft in dezelfde nacht een 16-jarige jongen uit de gemeente Den Bosch opgepakt voor de dood van Savannah, de 14-jarige die een tijd werd vermist. Haar lichaam werd zondagochtend gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.

De families van de meisjes zijn ingelicht over de aanhoudingen. De politie heeft op elk onderzoek een rechercheteam gezet.

Opsporing

Onderzoekers van politie waren maandagochtend in Bunschoten nog altijd bezig op de plaats waar zondag het lichaam van Savannah werd gevonden.

De omgeving van de vindplaats werd afgezet met zwarte schermen en linten. Agenten zorgden ervoor dat niemand in de buurt kon komen.

School

De school waar Savannah leerling was, is erg ontdaan over wat er met haar is gebeurd. Dat zei schooldirecteur Henk Koelewijn maandag in een verklaring die hij voorlas bij het hek van het Oostwende College in Bunschoten.

"We kunnen dit niet bevatten, het verdriet is intens. We leven erg mee met het gezin en alle dierbaren van Savannah. De school is opengesteld voor onze leerlingen, ouders en medewerkers. Er is een stilteruimte ingericht om Savannah te herdenken. Daarbij zijn hulpverleners ingeschakeld", aldus Koelewijn.

"We zullen Savannah blijvend herinneren als een rustige, lieve en vrolijke leerling die mooie cijfers haalde en goede inzet toonde. Ze genoot van contact met haar vriendinnen en hield van gezelligheid. We zullen haar erg gaan missen."

Koelewijn wilde verder niets zeggen. Hij zei dat de zorg van de school nu vooral uitgaat naar de leerlingen en medewerkers.

Halfstok

Bij het Oostwende College was het maandag een komen en gaan van leerlingen, velen in het zwart gekleed, sommigen met bloemen. Ook ouders en docenten maakten van de gelegenheid gebruik om in de school Savannah te herdenken.

Op het schoolplein hangt de schoolvlag halfstok. In het hele dorp hangen veel vlaggen aan huizen halfstok.