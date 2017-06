Identiteit gevonden lichaam Bunschoten is nog onbekend

Het is nog niet duidelijk of de vondst iets met die vermissing te maken heeft. Volgens de politie kan het nog uren duren voordat de identiteit van de overledene is vastgesteld.

Of het om een man, vrouw of kind gaat, is nog onbekend, meldde de politie zondagavond. ''Rechercheurs van de Forensische Opsporing zijn bezig met uitgebreid onderzoek. Sporen moeten eerst worden veiliggesteld. Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen.''

Volgens de politie werd het lichaam op het industrieterrein niet gevonden door deelnemers aan deze zoektocht, maar door een voorbijganger.

De politie heeft het onderzoek opgeschaald. Er is onder meer een helikopter ingezet om beelden vanuit de lucht te maken.

Parkeerplaats A1

Zondagmiddag werd bekend dat de politie ook een parkeerplaats op de A1 tussen Amersfoort en Baarn heeft afgezet en daar sporenonderzoek verricht. Een woordvoerder kon niet bevestigen wat de aard van dat onderzoek precies is en met welke zaak het in verband staat.

Bij de politie zijn dit weekend diverse berichten binnengekomen over twee mannen in een donkere auto die in de omgeving meisjes zouden hebben lastiggevallen. Wie daar informatie over heeft, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen via het nummer 0900-8844.

De vermiste 14-jarige Savannah uit Bunschoten is donderdag voor het laatst gezien, toen ze van huis vertrok. Haar fiets werd bij Hoogland aangetroffen.

Particuliere zoektocht

Honderden mensen zijn zondagochtend afgekomen op een onofficiële zoektocht naar het vermise meisje.

De initiatiefnemers van de particuliere zoektocht hebben de actie opgezet omdat ze zich grote zorgen maken, melden ze op Facebook.

Zaterdag werd een eveneens veertienjarig meisje uit Hoevelaken dood aangetroffen in een sloot in Achterveld, zo'n 20 kilometer verderop. ''We houden rekening met verschillende scenario's en waar verbanden zijn, worden die onderzocht'', aldus de politie. Aanvankelijk ging de politie nadrukkelijk niet uit van een verband.

Fiets

Vanuit Bunschoten liepen mensen in groepjes naar Hoogland. Volgens de initiatiefnemers van de actie wordt er in bermen en sloten gezocht naar sporen.

Volgens de iniatiefnemers kwamen er zondag zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land helpen. Volgens een coördinator van de zoekactie was de verslagenheid groot toen het nieuws over het gevonden lichaam bekend werd. ''Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, maar dit is een klein hechte gemeenschap. Er is veel emotie, angst, verbazing en verdriet.''