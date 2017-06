Dood lichaam gevonden tijdens zoektocht vermist meisje Bunschoten

Honderden mensen zijn zondagochtend afgekomen op een onofficiële zoektocht naar de vermiste 14-jarige Savannah uit Bunschoten.

Volgens de politie werd het lichaam op het industrieterrein niet gevonden door deelnemers aan deze zoektocht, maar door een voorbijganger.

De politie heeft het onderzoek opgeschaald. De technische recherche is gearriveerd en er is onder meer een helikopter ingezet om beelden vanuit de lucht te maken. Een woordvoerder kon niet zeggen hoelang het duurt voordat er duidelijkheid is over de identiteit van het slachtoffer.

Het vermiste 14-jarige meisje is donderdag voor het laatst gezien, toen ze van huis vertrok.

Geen aanwijzingen

De initiatiefnemers hebben de actie opgezet omdat ze zich grote zorgen maken, melden ze op Facebook. De politie is aanwezig om de zoektocht in goede banen te leiden, maar helpt zelf niet mee. Zij zien geen aanwijzingen dat het meisje zich daar zou bevinden.

Zo'n twaalf kilometer van de woonplaats van Savannah werd vrijdag een even oud meisje bij Achterveld in een sloot gevonden. Zij is door een misdrijf om het leven gekomen. Hoewel deze zaak volgens de politie niks te maken heeft met de vermissing, wilden mensen gaan zoeken in de omgeving.

Fiets

Vanuit Bunschoten lopen mensen in groepjes naar Hoogland, waar haar fiets vrijdag werd gevonden. Volgens de initiatiefnemers van de actie wordt er in bermen en sloten gezocht naar sporen.

Volgens de initiatiefnemers kwamen er zondag zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land helpen. Volgens een coördinator van de zoekactie was de verslagenheid groot toen het nieuws over het gevonden lichaam bekend werd. ''Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, maar dit is een klein hechte gemeenschap. Er is veel emotie, angst, verbazing en verdriet.''