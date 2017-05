Eindhoven Airport vraagt reizigers op tijd te komen door instorten garage

Niemand raakte gewond. Eerder op de dag was nog gewerkt in het pand, maar toen een deel van het pand instortte, was iedereen was vertrokken.

Wel viel de stroom uit waardoor uitgaande vluchten enige vertraging hadden.

De parkeergarage zou in juli opengaan. Over de oorzaak van de instorting en over de schade is nog niks bekend. De ravage is groot.

Opening

De garage moest de oude parkeerplaats voor de terminal vervangen. Op de tweede, derde en vierde verdieping was plek voor achthonderd auto's.

Bouwbedrijf BAM is verantwoordelijk voor het project. Een woordvoerder kon nog geen bijzonderheden geven. Mensen van BAM zijn ter plekke geweest.