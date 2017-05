Vlammen slaan uit diverse opslagplaatsen van het bedrijf van de Ter Horst Groep, meldt de brandweer.

Een woordvoerder laat weten dat de brand is 'ingepakt' en dat van alle kanten het vuur wordt bestreden. Het is nog onduidelijk wat precies in het pand ligt opgeslagen. Een meetploeg is onderweg en de brandweer adviseert ramen en deuren gesloten te houden in verband met rookontwikkeling.