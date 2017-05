Informatie van tweeduizend patiënten VUmc gestolen

Een medewerker van Roche Diagnostics Nederland, een biotechnologiebedrijf, kwam de apparatuur van het lab in het medisch centrum opnieuw inregelen. Daarbij kwamen de gegevens per abuis op zijn computer en op zijn USB-stick terecht. Die nam hij weer mee in zijn auto, waarin later werd ingebroken.

Bij de politie is inmiddels aangifte gedaan door het ziekenhuis. De patiënten hebben daarnaast excuses gekregen. Naast de aangifte bij de politie is er ook melding gemaakt van het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat wettelijk verplicht is.

VUmc en Roche Diagnostics hebben naar aanleiding van het incident nieuwe regels afgesproken.