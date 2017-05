Centrum Amsterdam snel en rustig leeggelopen na nederlaag Ajax

​Tien minuten voor het eindsignaal verlieten de eerste voetbalfans het Museumplein in Amsterdam al. Ook op andere drukke plekken als op het Leidseplein en het Rembrandtplein, dropen fans al snel af. In de hele binnenstad waren volgens de politie tienduizenden voetbalsupporters op de been.

In het begin van de wedstrijd was de menigte op het overvolle Museumplein nog in een uitgelaten stemming. Zo'n honderdduizend Ajax-fans volgden de wedstrijd daar.

Na het eerste doelpunt van Manchester bleef het lang muisstil op het Museumplein, maar na de tweede goal van Manchester United waren er vooral boze reacties. Toen het eindsignaal eenmaal had geklonken, klonk er een luid applaus voor de Amsterdamse voetballers. Daarna dropen de fans massaal af met gelaten gezichten.

Stations

Volgens de NS staan er veel mensen op de stations en moeten die even wachten voordat ze het perron op mogen. De reizigers hebben daar begrip voor, aldus een woordvoerder kort na middernacht. Er is geen sprake van ongeregeldheden. De NS liet eerder woensdag weten dat er extra materieel en personeel achter de hand werd gehouden.

Aanhoudingen

De gemeente drukte de supporters op het hart kalm te blijven ondanks het verlies. ''Denk aan onze mooie stad zoals je hem aantrof. Ga dezelfde weg terug.''

De politie heeft dertig mensen aangehouden. Dat was onder meer voor alcoholmisbruik, belediging en het in brand steken van een parasol. Ook kreeg een agent te maken met fysieke agressie.

"Dit is voor ons eigenlijk een gewone hele drukke zaterdagavond", meldde de politie voor middernacht. Tegen 1.00 uur was de stad nagenoeg leeg. Volgens een woordvoerder is het rustig verlopen.

NL-Alert

Eerder op de avond adviseerde de politie mensen met klem niet meer naar Amsterdam te komen voor de wedstrijd. De stad was "nokvol". Er werd zelfs een NL-Alert verzonden om het advies sneller te verspreiden.

Door een technische storing werd dat bericht zes keer verzonden. De Amsterdamse politie bood daar achteraf zijn excuses voor aan op Twitter.