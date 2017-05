Politie adviseert mensen niet meer naar Amsterdam te komen

''Het heeft geen nut meer om naar Amsterdam te komen", liet een woordvoerder van de politie weten. ''Het is absoluut niet te doen. Het is te vol en te druk." De politie adviseert mensen die onderweg zijn naar Amsterdam ''creatief te zijn en elders te gaan kijken''.

Onder andere op het Rembrandtplein en op het Leidseplein is het erg druk. Ook elders in de stad worden vele duizenden Ajax-supporters verwacht.

Mensen die ondanks het advies van de politie toch nog afreizen naar Amsterdam wordt gevraagd goed op de updates van politie, gemeente en vervoersbedrijven te letten. Ook doen de gemeente en politie een oproep om rekening met elkaar te houden.

Bij extreme drukte kan een NL-Alert worden verstuurd, zoals onlangs ook gebeurde tijdens de huldiging van Feyenoord.

Museumplein

De meeste mensen zijn echter te vinden op het Museumplein, dat iets voor 18.00 uur geopend werd en al snel volstroomde. Na een uur was het al niet meer mogelijk om het plein te betreden.

Op het Museumplein zijn zo'n honderdduizend fans bijeen om de wedstrijd die om 20.45 uur begint, live te kijken op grote schermen.

Minuut stilte

Voetbalsupporters die het Museumplein op wisten te komen, wordt gevraagd een minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester. Dat gebeurt vlak voor aanvang van de wedstrijd, op hetzelfde moment dat ook in Stockholm een minuut stilte in acht wordt genomen, meldt de gemeente.

Vluchten

De 21 extra vluchten van Schiphol naar Stockholm met Ajax-supporters aan boord zijn woensdag overwegend zonder problemen verlopen.

Alleen fans die met de reisorganisatie TUI naar Stockholm zijn gereisd hebben grote vertraging opgelopen. De vlucht waarmee ze vertrokken vanaf Amsterdam had al ernstige vertraging, en in Stockholm ging het vervolgens ook weer mis.

Nadat de fans geland waren mochten ze eerst het vliegtuig niet uit. Toen ze uiteindelijk na lang wachten alsnog uit het toestel konden, moesten ze een bus in. Ook die stond vervolgens vast. Door alle vertraging konden de voetballiefhebbers de fanzone in Stockholm niet in. De vraag is nu of ze het stadion wel op tijd kunnen bereiken.

Het vertrek van toestellen vanaf de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven verliep naar wens. Er werd nog gevreesd dat bussen die in Duitsland vast stonden op de A1 te laat aan zouden komen in de Zweedse hoofdstad, maar die vrees bleek ongegrond.