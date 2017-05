OM eist dertien jaar cel voor doodslag in zaak Posbankmoord

Tegen de verdachten, Frank S. en Souris R, is doodslag ten laste gelegd. Justitie gaat ervan uit dat de twee in 2003 Alex Wiegmink doodschoten na een mislukte autodiefstal.

Het OM acht moord, waarbij sprake is van voorbedachte rade, niet bewezen.

De twee verdachten stonden woensdag voor de rechter in Arnhem. Frank S. verklaarde in de rechtszaal dat hij en R. Wiegmink ruim veertien jaar geleden doodschoten.

Het doel van het tweetal was destijds alleen de auto van Wiegmink te stelen en hem te bedreigen met een vuurwapen, indien hij zijn sleutels niet wilde afgeven, aldus S. Wiegmink was op 20 januari 2003 aan het hardlopen in het natuurgebied Posbank bij het Gelderse Rheden. De politie ging er al langer vanuit dat hij "op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was".

Beide verdachten zouden volgens S. op Wiegmink hebben geschoten, waarna ze zijn lichaam in de auto legden en in brand staken. Voor die feiten worden de twee niet vervolgd, omdat ze zijn verjaard.

'Ongeloofwaardig'

S. bekende de feiten eerder tegenover de politie. Souris S. ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij bekende tegenover een undercoveragent wel dat hij Wiegmink had omgebracht, maar zei in de rechtszaal dat hij die bekentenis had verzonnen. De officier van justitie noemt zijn verklaring "volstrekt ongeloofwaardig" en beoordeelt de twee verdachten gelijkwaardig.

De coldcasezaak bleef lange tijd onopgelost. Na een uitzending van Opsporing Verzocht meldde Frank S. zich in november 2016 bij de politie en legde een verklaring af. Kort daarna werd ook Souris R. aangehouden.