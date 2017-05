Omgebrachte vrouw Veluwemeer zat eerder ondergedoken op camping

De plek waar de vrouw is gevonden, is ongeveer acht kilometer van de camping waar ze verbleef. De politie kan niet ingaan op de reden waarom de vrouw ondergedoken zat. Wel is bekend dat de vrouw op zaterdag 29 april rond 17.00 uur nog in leven was.

De politie is op zoek naar getuigen die Paul mogelijk op 29 april na 17.00 uur nog in leven hebben gezien. Ook wil de politie weten of zij in het gezelschap was van één of meerdere personen.

Verschillende media melden dat Paul de ex-vriendin van drugscrimineel Frank Jan G.. Hij werd in 2011 veroordeeld tot ruim vier jaar cel voor de teelt en bewerking van hennep, leidinggeven aan een criminele organisatie, witwassen en andere vergrijpen. Paul was daarnaast moeder van een dochter.

Het programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag om 20.30 uur aandacht aan aan de zaak van Paul.