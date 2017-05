Afsluitdijk richting Noord-Holland dicht na problemen met brug

Het gaat om een draaibrug bij Kornwerderzand die niet meer dicht gaat. Rijkswaterstaat heeft een monteur naar de brug gestuurd. Volgens de ANWB kan het nog wel enige tijd duren voordat de storing verholpen is.

Rond 14.15 uur stond er aan de Friese kant van de Afsluitdijk een file van enkele kilometers. Verkeer vanuit Heerenveen richting Amsterdam wordt door de Flevopolder omgeleid via Joure en Emmeloord, over de A7, A6 en A1.

De brug die de storing veroorzaakt, is vaker defect. De vorige keer werd de storing veroorzaakt omdat het wegdek te warm was geworden. Het wegdek zette daarom uit. Rijkswaterstaat weet nog niet wat deze keer de oorzaak is.

Onderhoud

In maart en april van dit jaar zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. De overgang tussen het bewegende deel van de brug en het vastelandgedeelte was te smal en is breder gemaakt.

De bedoeling was om hiermee het aantal storingen te verminderen.