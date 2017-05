Afsluitdijk richting Noord-Holland korte tijd dicht na problemen met brug

Het ging om een draaibrug bij Kornwerderzand die niet meer dicht ging. Even na 15.00 uur was de storing verholpen.

Rond 15.00 uur stond er aan de Friese kant van de Afsluitdijk vijf kilometer file. Verkeer vanuit Heerenveen richting Amsterdam werd door de Flevopolder omgeleid via Joure en Emmeloord, over de A7, A6 en A1.

De storing is volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt door de warmte. ''De brug wordt gekoeld'', zei een woordvoerder maandagmiddag. ''Dan moet duidelijk worden of de hitte de enige oorzaak is. ''Weginspecteurs zijn bezig om het ingesloten verkeer vóór de brug weg te leiden.''

Problemen

De brug die de storing veroorzaakt, is vaker defect. De vorige keer werd de storing ook veroorzaakt door een te warm geworden wegdek. Door de hitte zette het wegdek uit.

Eind vorige maand waren er ook al problemen met de brug bij de Lorentzsluis. De klep van de brug kon toen niet dicht. Het verkeer op de Afsluitdijk werd toen enige tijd over de zuidelijke tweebaansweg geleid waardoor er voor elke richting maar één rijstrook beschikbaar was.

Onderhoud

In maart en april van dit jaar zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. De overgang tussen het bewegende deel van de brug en het vastelandgedeelte was te smal en is breder gemaakt.

De bedoeling was om hiermee het aantal storingen te verminderen.