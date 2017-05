Turkse minister staakt rechtszaak tegen Nederlandse overheid

Kaya beweerde dat zij "onrechtmatig" onder dwang Nederland werd uitgezet, maar volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie vertrok zij uit eigen beweging naar Duitsland, meldt De Telegraaf maandag.

Er ontstond in het weekend van 11 en 12 maart een diplomatieke rel toen Nederland Turkse ministers weigerde campagne te voeren in Rotterdam voor het Turks referendum. Kaya stelde dat zij onrechtmatig tot ongewenste vreemdeling werd verklaard en dat burgemeester Aboutaleb daarvoor opdracht had gegeven.

De Rotterdamse burgemeester zegt maandag tegen de NOS dat het kabinet de opdracht gaf om Kaya en andere Turkse ministers officieel tot ongewenste vreemdeling te verklaren. Echter kwam het niet zover, omdat Kaya uiteindelijk zelf besloot te vertrekken. Om die reden zou er geen grond meer zijn voor een rechtszaak.

Tegenover De Telegraaf ontkennen Haagse bronnen de lezing van Aboutaleb. Zij zeggen dat het kabinet een beschikking had moeten afgeven, maar dat dit nooit is gebeurd.





'Fascisten'

Het uitzetten van minister Kaya en de beelden van het politiegeweld tegen demonstranten die in opstand kwamen vanwege het uitzetten van de minister zetten veel kwaad bloed bij Turkije en president Erdogan.

De Turkse president noemde Nederlanders "fascisten", sprak over "nazi-overblijfselen" en rakelde het verleden van Nederland in Srebrenica op. Het zorgde voor een grote diplomatieke crisis in de relatie tussen Nederland en Turkije.