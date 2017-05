Werkstraffen tot 80 uur opgelegd voor beledigen Sylvana Simons

In het filmpje was een foto van Simons geplakt op het beeld van een donkere vrouw die door de Ku Klux Klan aan een boom is opgeknoopt.

Marcel K. uit Kudelstaart, de maker van het filmpje, stelde op de laatste zitting "in een opwelling" te hebben gehandeld. Hij was naar eigen zeggen gefrustreerd over de opstelling van Simons in de discussie over Zwarte Piet. De politica is tegen Zwarte Piet en noemt het racistisch.

Drie andere verdachten kregen zestig uur werkstraf voor opruiing. De rechter liet weten met de straffen duidelijk te willen maken dat het overschrijden van de grenzen van vrijheid meningsuiting consequenties heeft.

In totaal 22 mensen stonden terecht. Een van hen werd vrijgesproken, anderen werden gedeeltelijk vrijgesproken. Eén minderjarige verdachte hoort zijn vonnis donderdagmiddag.

Denk

Simons kreeg een jaar geleden naar eigen zeggen "een ongekende hoeveelheid racisme en seksisme" over zich aan toen ze bekendmaakte dat ze namens politieke partij Denk wilde meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Simons deed in mei vorig jaar aangifte van discriminatie, seksisme, racisme, belediging en bedreiging.