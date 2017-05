Eerste regionale zomerse dag in Eindhoven gemeten

Dat melden weerbureaus Weerplaza en Weeronline dinsdag. Om tot een landelijke zomerse dag te komen moet de temperatuur in De Bilt oplopen tot minstens 25 graden.

"Inmiddels is het in heel Noord-Brabant en Limburg zomers warm", aldus Weeronline. In Eindhoven is het met 26,6 graden tot dusver het warmst geworden.

De laatste zomerse dag was op 25 september vorig jaar. Die zondag gaat de boeken in als de warmste 25 september ooit gemeten sinds 1901 toen de eerste officiële meting werd gedaan.

Het werd toen in De Bilt 23,8 graden. Het oude record dateerde uit 1956 toen het daar 23,7 graden werd. In Maastricht liep het kwik op tot 26,6 graden. Vorig jaar was op 7 mei de eerste officiële zomerse dag een feit.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 26°C 15°C ZO 3 Donderdag 18°C 15°C Z 4 Vrijdag 16°C 11°C ZW 3 Zaterdag 17°C 8°C W 3 Zondag 17°C 8°C W 3