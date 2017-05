Dodelijk slachtoffer stadhuis Woerden is 42-jarige bouwvakker

De bouwvakker, medewerker van een sloopbedrijf, was in de ochtend aan het zagen in het leegstaande gebouw toen de betonvloer boven hem instortte. Pas tegen de avond kon zijn lichaam worden geborgen.

Het ingestorte deel van het oude stadhuis is zaterdag gesloopt. "Wat er nog van restte was instabiel en daarom is tot versnelde sloop besloten. Het werk werd verricht met behulp van drie kranen", aldus een woordvoerster van de gemeente. "Rond het middaguur zijn de werkzaamheden afgerond. Het bouwterrein is inmiddels weer veilig."

De Inspectie SZW onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.