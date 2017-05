Aantal ingehouden rijbewijzen sinds 2013 weer gestegen

Alleen in 2013 was het aantal afgepakte rijbewijzen hoger (15.307).

Het gaat hier alleen om innames na staandehoudingen van de automobilisten door de politie. Binnen tien dagen besluit het OM dan of het rijbewijs ingehouden blijft of wordt teruggegeven.

Per dag neemt het OM van veertig automobilisten hun rijbewijs in, veelal omdat ze fors te hard hebben gereden of dronken achter het stuur zaten.

Daarnaast worden ook rijbewijzen afgepakt van automobilisten die door een flitspaal of op trajectcontroles zijn betrapt, maar deze maatregelen lopen via de rechtbank en zijn niet meegeteld in deze cijfers. Wel neemt het OM verreweg de meeste rijbewijzen in, aldus een woordvoerster van het OM.

Drank

In 2016 werden meer rijbewijzen afgepakt vanwege een ernstige snelheidsovertreding: 4.747 tegenover 3.979 in 2013. Automobilisten moeten dan zeker meer dan 50 kilometer per uur te hard hebben gereden.

Veel drank op achter het stuur leidde in 2016 tot 8.323 ingenomen rijbewijzen, weliswaar ietsje meer dan in 2015, maar een stuk minder dan de 9.919 innames in 2013.

Ook zeer gevaarlijk rijgedrag kan ertoe leiden dat mensen hun rijbewijs kwijtraken.

Beginnend

Een kwart van degenen die hun rijbewijs moesten inleveren, zijn beginnende bestuurders. Voor hen gelden strengere regels voor de maximaal toegestane inname van alcohol.

Zij raken de laatste jaren vaker hun rijbewijs kwijt, omdat ze veel te hard rijden.