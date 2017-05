'Twee nieuwe slachtoffers van misbruik gemeld bij PSV'

Dat schrijft de Volkskrant woensdag. In die krant verscheen afgelopen week een onthulling over seksueel misbruik van jeugdspelers bij PSV en Vitesse. Op maandag kreeg Vitesse nog een melding van een misbruikzaak van een jongen die niet bij de club speelt of speelde, maar graag in contact wil komen met een oud-Vitessespeler die ook werd misbruikt.

Een van de nieuwe slachtoffers speelde van zijn tiende tot zijn zestiende in de opleiding van PSV en werd daar aangerand door zijn trainer. Dat gebeurde in de jaren zeventig, toen het slachtoffer twaalf jaar oud was. Hij werd door de trainer meegenomen naar de kleedkamer van het eerste elftal, waar de trainer zich in het bad aan hem vergreep.

Vertrouwenspersoon

PSV laat weten dat de slachtoffers in gesprek kunnen met de vertrouwenspersoon van de club. Bij de nieuwe zaken zijn de vermeende daders, die niet meer werkzaam zijn bij de club, niet dezelfde als die van de eerste melding.

Ondertussen heeft The Offside Trust, een organisatie waarin Britse misbruikte oud-voetballers zich hebben verenigd, hulp aangeboden aan de Nederlandse slachtoffers, zo meldt de Volkskrant. De organisatie heeft in het Verenigd Koninkrijk al meer dan vijfhonderd slachtoffers van seksueel geweld in het voetbal bijgestaan.