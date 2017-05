Tiental woningen geëvaceerd vanwege grote brand op bedrijventerrein Zaandam

De brand is rond kwart voor één 's nachts ontdekt.

Volgens ooggetuigen is er sprake van een felle uitslaande brand en probeert de brandweer te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Volgens een ooggetuige, die werkzaam is bij een op het bedrijventerrein gevestigd bedrijf, is het vuur in een timmerwerkplaats begonnen en daarna overgeslagen naar een wijnhandel.

Het bedrijventerrein ligt midden in een woonwijk. Uit voorzorg is een tiental woningen dicht bij de brandhaard ontruimd. Deze woningen staan dicht bij de brandhaard. De rookontwikkeling is fors. De hulpdiensten kijken momenteel naar een geschikte locatie om de bewoners op te vangen.

De brandweer rukte in totaal met twaalf wagens uit. ''Het is een ouder gebouw en het staat dicht op woonhuizen. We wilden voorkomen dat het vuur zou overslaan", legt de brandweer uit.