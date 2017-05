Dode man Eindhoven slachtoffer van schietpartij

De Eindhovenaar is een bekende in het criminele milieu. In december werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss, zo meldt de politie maandag.

De zonnestudioketen was diverse keren doelwit van aanslagen. Zo werd er in juli 2013 en begin 2014 brand gesticht bij het pand. Omdat de veroordeelde Eindhovenaar geen motief had, bestaat het vermoeden dat hij in opdracht handelde.

De dode Eindhovenaar werd zondagochtend vroeg naast een auto gevonden. De politie kon over de aanleiding voor de schietpartij nog niet meer zeggen. Er is nog niemand aangehouden. Ook over de achtergronden van het slachtoffer meldt de politie vooralsnog niets.

Een team met twintig rechercheurs onderzoekt de schietpartij.