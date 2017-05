'Nederlandse taal wordt nauwelijks bedreigd door het Engels'

Het rapport is het resultaat van onderzoek door het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent, meldt Trouw. Zij maakten voornamelijk gebruik van een panel van 3003 Nederlanders, 3419 Vlamingen, 133 Friezen en 113 Brusselaars uit diverse regio's en van verschillende leeftijden en afkomst.

Het Nederlands heeft wereldwijd ongeveer 24 miljoen sprekers.

De onderzoekers concluderen dat het Nederlands in het dagelijks leven nauwelijks wordt bedreigd door de invloed van het Engels. De taal is in bijna alle sectoren van de samenleving dominant en wordt door bijna alle sprekers een "mooie taal" genoemd, die aan de volgende generatie moet worden doorgegeven. Het is een "zeer vitale taal met uitstekende overlevingskansen voor de toekomst", aldus het rapport.

Vernederlandst

Leenwoorden uit andere talen, en dan voornamelijk uit het Engels, rukken wel op bij groepen zoals jongeren, maar tot taalverlies lijdt dit niet. Vaak worden Engelse woorden 'vernederlandst', zoals bijvoorbeeld 'appen' en 'streamen'. Volgens de onderzoekers richt dit "geen wezenlijke schade aan in een taalsysteem".

Enkele sectoren, zoals de ict-sector, de lucht- en zeevaart en de onderzoekssector zijn wel meer 'verengelst'.

Uit het onderzoek blijkt ook dat nieuws steeds vaker in het Engels wordt gelezen. In Nederland zegt 28,3 procent van de respondenten regelmatig nieuws in die taal en andere buitenlandse talen te raadplegen. In Vlaanderen is dat 21 procent.