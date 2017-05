Man enkele uren voor kampioensduel Feyenoord uit lichtmast gehaald

De man zat enkele uren boven. Het is niet bekend hoe en waarom hij de lichtmast in is gegaan. Rond 11.30 uur is hij door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gehaald.

De hulpdiensten hadden op dat moment al langere tijd contact met hem. Om hem naar beneden te krijgen is onder andere een onderhandelaar van de politie opgeroepen. Uiteindelijk is de man rustig bij de brandweer in de hoogwerker gestapt, waarna hij door de politie werd afgevoerd.

Het doorgaan van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord kwam niet in gevaar. Als Feyenoord wint in het Van Donge & De Roo Stadion, zoals thuishaven van Excelsior sinds deze week officieel heet, dan is de club voor het eerst sinds 1999 kampioen van Nederland.

Zwarte markt

Er is op Woudestein slechts plek voor 4.500 toeschouwers. Het stadion van Excelsior is omgeven door zeecontainers, die moeten voorkomen dat mensen zonder kaartje het terrein op kunnen. In de dagen voor de wedstrijd liep de prijs voor de kaarten op de zwarte markt hoog op.

In De Kuip, enkele kilometers verderop, zullen een kleine 40.000 supporters de wedstrijd op grote schermen volgen. Als de koploper de titel pakt, dan wordt de schaal daar uitgereikt. Meteen na de wedstrijd gaan de spelers daarom per bus naar het eigen stadion. Een eventuele huldiging op de Coolsingel is op maandagochtend.

Naast Excelsior-Feyenoord beginnen ook de acht andere Eredivsiewedstrijden zondag om 14.30 uur. Als Feyenoord op Woudestein naast de titel grijpt, kan de club volgende week in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo alsnog kampioen worden.