Politie gaat uniformen bezorgen via beveiligde transportdienst

Volgens het AD kwam het meerdere keren voor dat criminelen een politie-uniform droegen bij overvallen en ontvoeringen.

"Pakketten verdwenen, werden bij de buren afgegeven en bleken niet voldoende anoniem'', zegt Gerrit den Uyl, directeur van het Politie Diensten Centrum in het dagblad. "Postbezorgers wisten regelmatig dat ze bij een politieman- of vrouw voor de deur stonden. De veiligheid moet beter."

De huidige bezorgwijze via PostNL stopt. Vanaf 1 juli zal dochterbedrijf van PostNL, Mikropakket, uniformen afleveren bij de agent via een beveiligde transportdienst. De pakken kunnen thuis worden bezorgd of op een politiebureau.

Kosten

Het is niet bekend hoeveel geld deze nieuwe bezorgwijze gaat kosten. De politie heeft vijf bezorgopties onderzocht. Het zou volgens de Nationale Politie te duur zijn om de bezorging in eigen beheer te nemen. Ook zou er geen ruimte zijn om de kledingpakketten op te slaan in politiebureaus. Jaarlijks verstuurt de politie zo’n 130.000 kledingpakketten.