Twitteraars verrassen kankerpatiënt met tienduizenden kaarten

Dat heeft de stichting NGNG dinsdag gemeld op Twitter.

De 15-jarige Sabine ontving eind april het nieuws dat de behandeling niet aanslaat. Zij heeft niet lang meer te leven. Haar laatste wens was om heel veel kaartjes te ontvangen. Die oproep werd gedeeld door de stichting, die kankerpatiënten mentale en praktische steun biedt.

"De manager van de post kwam met vier medewerkers langs”, laat voorzitter Ellen Gerritsen weten. "In de 25 jaar dat hij in dienst is, maakte hij nog nooit zoiets mee."

Extra teams

Een extra team van PostNL moest worden ingezet om alle kaarten voor het meisje te sorteren. “Dit is echt waanzinnig mooi en onvoorstelbaar bijzonder”, aldus Gerritsen. “Ik zit dit met tranen en trillend te tikken. Ben zo dankbaar dat Sabine al die liefde mag voelen.”

Behalve kaarten ontving Sabine ook veel ballonnen, pakketjes en cadeautjes. Zo stuurde iemand een enorme taart met de afbeelding van Ed Sheeran daarop, haar grote idool. Op veel kaarten staan opbeurende teksten, lieve woorden of spreuken uit Harry Potter, waar Sabine ook groot fan van is.

Levensmotto

Gerritsen richtte de stichting op nadat haar broer aan kanker overleed. 'No Guts No Glory’, waar de afkorting NGNG voor staat, was zijn levensmotto.

"Veel mensen weten niet goed wat ze moeten doen om patiënten te helpen, zeker niet als er geen zicht meer op genezing is", legt Gerritsen uit. "Soms is het maar een heel kleine geste die een heel grote betekenis kan hebben, zoals in het geval van Sabine."